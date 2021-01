Esporte Neymar volta a treinar quase um mês após lesão no tornozelo Ainda em recuperação, brasileiro desfalca PSG na final de quarta-feira

O atacante brasileiro Neymar retornou aos treinos nesta segunda-feira (11), com os demais jogadores do Paris Saint-Germain. Embora tenha voltado às atividades físicas, o camisa 10 seguirá em recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no último dia 13. Pelo Twitter, o clube parisiense publicou uma foto de Neymar com a seguinte mensagem: “Há novida...