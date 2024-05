Esporte Neymar vai leiloar chuteira banhada a ouro e partida de pôquer com ele em evento beneficente O leilão inclui oportunidades de interagir com Neymar, como em uma partida de pôquer ou em uma visita a sua pista de kart particular em Mangaratiba (RJ)

Marcada para o dia 3 de junho, no clube Monte Líbano, em São Paulo, a quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr terá uma chuteira banhada a ouro como destaque. O acessório de 18 quilates, com diamantes incrustados, foi confeccionado pelo designer Pedro Yossef, a partir de uma chuteira usada por Neymar em campo. O item será separado: um dos...