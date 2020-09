Esporte Neymar testa positivo para Covid-19 no retorno ao PSG, aponta jornal francês Jogador viajou de férias para Ibiza, com o filho, amigos e outros jogadores do elenco parisiense; Di Maria e Paredes, que também estavam na Espanha, também teriam se infectado

O jogador Neymar, camisa 10 do Paris Saint Germain (PSG) e da Seleção Brasileira, testou positivo para a Covid-19, aponta o jornal francês L’Équipe, nesta quarta-feira (2). O jogador brasileiro teve a confirmação da infecção durante os exames de reapresentação do time parisiense, após o fim das férias. Durante o período de descanso, Neymar viajou com os amigos e com ...