Esporte Neymar se une a outros jogadores e se manifesta contra o racismo em rede social Jogador manifestou apoio, por meio das redes sociais, à campanha com a hashtag #BlackLifesMatter, que em português significa "Vidas negras importam"

Um dos jogadores brasileiros de maior destaque dentro e fora dos gramados na atualidade, o atacante Neymar aderiu nesta terça-feira à onda de protestos contra o racismo e a violência policial aos negros, depois da morte do norte-americano George Floyd, ocorrida no último dia 25, após uma ação policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. O craque do Paris Sa...