Esporte Neymar se lesiona em dia de vitória do sobre Saint-Étienne O brasileiro deixou o campo chorando após virar o pé em um carrinho sofrido no meio-campo e agora aguarda diagnóstico para conhecer a gravidade da lesão

Estava indo tudo muito bem para o Paris Saint-Germain no clássico fora de casa, neste domingo (28), pelo Campeonato Francês, até os 38 minutos do segundo tempo. O PSG venceu o Saint-Étienne de virada por 3 a 1 com gols de Marquinhos, três assistências de Messi e estreia de Sergio Ramos, é verdade, mas uma lesão de Neymar nos lances finais levantou preocupação para a s...