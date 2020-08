Esporte Neymar diz que fica no PSG para a próxima temporada e descarta retorno ao Barcelona "Fico com a ambição de chegar à final da Liga dos Campeões novamente, e desta vez ganhá-la", disse o jogador

O atacante Neymar disse ter decidido o seu futuro. Em entrevista à revista oficial do PSG, o brasileiro anunciou que vai permanecer no clube francês para a próxima temporada. Com a declaração, descarta-se qualquer nova especulação sobre um possível retorno ao Barcelona - transação que o próprio Neymar queria há um ano, mas que foi frustrada pela diretoria france...