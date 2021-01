Esporte Neymar deixa marca dos pés na calçada da fama do Maracanã Jogador esteve no estádio ao lado do senador Flávio Bolsonaro

O atacante Neymar passará a ter a marca de seus pés na calçada da fama do Maracanã. Neste fim de semana, o jogador se reuniu com uma equipe do estádio para tirar os moldes que serão exibidos no local. O jogador do PSG e da seleção brasileira foi recebido pelo secretário de esportes do Rio, Leandro Alves, e pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho ...