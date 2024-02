Esporte Neymar é o 6º atleta mais bem pago do mundo, aponta estudo Neymar foi o sexto atleta mais bem pago do mundo em 2023 e é o único brasileiro que aparece na lista do top 100

O craque brasileiro recebeu 86 milhões de dólares em salários e bônus e mais 35 milhões de dólares em endosso, totalizando 121 milhões de dólares (R$ 600,1 milhões, na cotação desta quinta-feira, 8, em 2023. No topo do ranking está Cristiano Ronaldo, com um total de 275 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão). Fechando o top 3 estão o golfista Jon Ram (203 milhõe...