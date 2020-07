Esporte Negociação de Neymar: Barcelona vence ação e não terá que pagar indenização milionária ao Santos Pedido do clube brasileiro foi motivado pelo fato de os catalães terem feito um pagamento antecipado de US$ 64 milhões para o pai de Neymar e para a empresa N&N, da família do atleta

O Barcelona, anunciou, nesta terça-feira, que a Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) rejeitou integralmente o pedido de indenização de US$ 69,2 milhões (cerca de R$ 368 milhões) cerca de feito pelo Santos por causa da negociação envolvendo o atacante Neymar, em 2013. O pedido do clube brasileiro foi motivado pelo fato de os catalães terem feito um pa...