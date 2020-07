Esporte NBA define protocolo para atletas que não viajarão a Orlando com seus times Liga solicita de dois a três exames negativos de covid-19 a jogadores que, eventualmente, não possam embarcar com a equipe

A contagem regressiva está perto do fim e muitos times da NBA estão de malas prontas para embarcar na próxima semana a Orlando. A liga de basquete americana reunirá equipes no complexo da Disney, na cidade da Flórida, para finalmente, no dia 30 deste mês, dar continuidade à temporada, paralisada em março em razão da pandemia do coronavírus. Com isso, a liga divu...