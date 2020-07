Esporte NBA começa com atletas ajoelhados durante o hino e camisas de protesto Protesto durante execução do hino estadunidense já era previsto

Com todos os jogadores de Utah Jazz e New Orleans Pelicans ajoelhados durante a execução do hino americano e vestidos com camisetas com a frase "Black lives matter" (vidas negras importam, em inglês), a temporada da NBA começou nesta quinta-feira (30). O jogo inaugural é parte de uma rodada dupla que será completada com o confronto entre Los Angeles Lakers e Los ...