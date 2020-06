Esporte NBA aprova retomada da temporada no fim de julho em complexo da Disney na Flórida Apenas 22 das 30 franquias vão voltar para disputa da competição. Hornets, Bulls, Hawks, Pistons, Knicks, Cavaliers, Timberwolves e Golden State são as equipes que não vão mais atuar na temporada

A temporada 2019/2020 da NBA será retomada com apenas 22 das 30 equipes que iniciaram o campeonato, com previsão de recomeçar em 31 de julho, no complexo da Disney, na Flórida. A decisão foi tomada em reunião com todos os donos de franquias, realizada nesta quinta-feira, sendo o primeiro passo para a volta da liga. A partir de agora, a NBA vai preparar e finalizar...