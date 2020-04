A NBA anunciou nesta segunda-feira (27) o adiamento da possível data de reabertura dos centros de treinamentos das equipes que disputam a liga em ao menos uma semana, até 8 de maio, avaliando ser necessário ter um tempo adicional para garantir que os jogadores trabalhem em condições seguras e que impeçam a propagação do coronavírus.



A liberação dos treinamentos seria o primeiro passo para a retomada da temporada da NBA, paralisada desde 11 de março, após o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para a covid-19. E havia a expectativa de que ela ocorreria em 1º de maio nos estados onde as medidas de isolamento social estivessem mais relaxadas.



"O objetivo dessas mudanças é permitir ambientes seguros e controlados para os jogadores treinarem em estados que permitam que eles façam isso e criar um processo para identificar opções de treinamento seguras para jogadores localizados em outros estados", disse a NBA, em comunicado.



Além disso, ainda que as instalações sejam reabertas, isso só deverá ocorrer com a adoção de regras bastante rígidas. Geórgia e Oklahoma estão entre os estados que permitiram a reabertura de algumas empresas e a expectativa é de que algumas cidades da Flórida também relaxem suas políticas de distanciamento social nos próximos dias, mesmo que as autoridades de saúde avaliem que essas medidas estão sendo adotadas muito rapidamente.



O comissário da NBA, Adam Silver, disse em várias ocasiões que a liga não espera poder decidir até maio, no mínimo, se a retomada da competição será possível. A temporada regular terminaria em 15 de abril e os playoffs começariam no dia 18.