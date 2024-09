Esporte Natação traz mais dois pódios e deixa Brasil perto da 400ª medalha Lídia Cruz e revezamento 4x100 S14 somaram mais dois bronzes

Neste domingo (1º), a natação brasileira teve seu dia menos produtivo até agora nos Jogos Paralímpicos de Paris. No entanto, não faltaram conquistas. Foram dois bronzes, um com Lídia Cruz nos 150 metros medley SM4 e um com o revezamento 4x100 livre S14. Com estes dois pódios, o Brasil chega a 399 medalhas na história dos Jogos. A medalha de Lídia foi conquistada com mu...