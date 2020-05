Esporte Nasce o primeiro filho da lenda do atletismo Usain Bolt Primeiro-ministro da Jamaica parabenizou o ex-velocista pelo nascimento de sua filha, fruto do relacionamento com Kasi Bennett

Considerado uma das lendas do atletismo, o jamaicano Usain Bolt tornou-se pai pela primeira vez. Apesar de o astro ainda não ter se manifestado publicamente, Andrew Holness, primeiro-ministro da Jamaica, parabenizou o ex-velocista pelo nascimento de sua filha, fruto do relacionamento com Kasi Bennett, diretora-geral da Eleve Marketing House. Foi em jan...