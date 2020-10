Esporte Nas últimas colocações do Grupo A6, Caldense e Palmas se enfrentam neste sábado pela Série D Jogo será no estádio Ronaldão, às 19h30, em Poços de Caldas (MG)

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2020, o Palmas entra em campo neste sábado, 17, para encarar a Caldense (MG). O jogo válido pela última rodada do primeiro turno será no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), às 19h30. Os dois times estão nas últimas colocações do Grupo A6 da competição nacional. O time tocantinense está em último lugar ...