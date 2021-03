Esporte Narrador Paulo Stein morre aos 73 anos por complicações da Covid-19 Jornalista recebeu o diagnóstico da doença na última na quarta (24)

O jornalista esportivo Paulo Stein, 73, morreu na manhã deste sábado (27) por complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital Anchieta, no Caju, bairro do Rio de Janeiro. Stein recebeu o diagnóstico da doença na última na quarta (24). O jornalista atuou como narrador, comentarista e colunista esportivo. Ele começou sua carreira no Jornal dos Sports, ainda ...