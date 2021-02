Esporte Narrador de rádio gaúcha chama santista Lucas Braga de 'crioulinho' Haroldo de Souza utilizou termo racista durante Grêmio x Santos pelo Brasileiro

O narrador Haroldo de Souza, 76, da Rádio Grenal, usou o termo "crioulinho" para se referir ao atacante Lucas Braga, do Santos, durante o empate do time paulista com o Grêmio, nesta quarta-feira (3), por 3 a 3, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A ofensa pode ser enquadrada como crime de injúria racial. Durante a partida, Haroldo conversava com o repór...