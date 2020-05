Esporte Na sua maior crise, Cruzeiro elege presidente nesta quinta para mandato-tampão O pleito tem dois candidatos: Sérgio Santos Rodrigues, visto como o favorito para vencer a disputa, e Ronaldo Granata. O mandato é válido até o fim de 2020

O cenário da maior crise da história do Cruzeiro ganhou novos componentes nos últimos dias. Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e com uma dívida expressiva, o clube ainda vai iniciar a disputa da segunda divisão com pontuação negativa por causa de punição imposta pela Fifa. E será nesse cenário de caos que o Conselho Deliberativo do clube vai eleger o novo p...