Esporte Na estreia do Brasileiro Feminino A2, São Valério é goleado pelo Fortaleza por 8 a 0 Destaques da partida realizada nesta terça-feira, 20, pela primeira rodada do Grupo B, foram Taciana que marcou 4 vezes e Leidiane que fez 3 gols; equipe tocantinense volta a jogar no próximo domingo, 25, às 17 horas no Nilton Santos

A equipe feminina do São Valério perdeu para o Fortaleza (CE) por 8 a 0, em sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 nesta terça-feira, 20. O jogo no estádio Raimundão, em Caucaia (CE), fechou a primeira rodada do Grupo B da competição, os outros dois jogos foram realizados ainda em março, antes da parada por contada da pandemia. Na próxima rodada, a equi...