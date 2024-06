Esporte Na estreia de Jairo Nascimento, Capital perde e fecha o turno distante da classificação na Série D O rubro-negro tocantinense segue estacionado na penúltima colocação, com quatro pontos – uma vitória, um empate e cinco derrotas

O Capital somou a 5ª derrota seguida no Brasileirão Série D, neste sábado, e fechou o 1º turno com aproveitamento de 19%. A partida, que marcou a estreia do técnico Jairo Nascimento à frente da equipe, terminou com vitória do Mixto-MT, por 3 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Igor Vieira, Lucas e Danilo marcaram os gols do time da casa.