Esporte Na despedida da Série D, Capital volta a perder e encerra participação em último no A5 O rubro-negro terminou a participação com dez derrotas, dois empates e duas vitórias

O Capital se despediu do Brasileiro Série D com uma nova derrota, neste sábado. O rubro-negro tocantinense perdeu para o Real Brasília-DF, fora de seus domínios, por 1 a 0. Em sua primeira participação na competição, o Capital se despediu na lanterna do Grupo A5. O Real Brasília, que passou praticamente toda a 1ª fase em último, foi aos nove pontos, e trocou de pos...