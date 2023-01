Esporte Na abertura do Tocantinense 2023, Capital e União empatam em 1 a 1 Primeira rodada encerra na próximo quinta-feira, 1, e conta ainda com três jogos

No jogo de abertura do Campeonato Estadual Tocantinense 2023, o Capital FC abriu o placar contra o time anfitrião, com gol marcado pelo camisa 11, Elenilson, aos 37 minutos do primeiro tempo. O empate ocorreu com gol de Jardisson, aos 14 minutos do segundo tempo. De cabeça, Jardisson passou a bola pro gol após receber um cruzamento pelo lado direito, do cam...