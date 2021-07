Esporte Número de casos de Covid-19 nos Jogos chega a 225; mais três atletas testam positivo Em meio aos Jogos, a cidade de Tóquio vem registrado aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias

Três atletas testaram positivo para o coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quinta-feira (29) pela organização das Olimpíadas de Tóquio-2020. No total, 24 competidores contraíram a Covid-19 desde o início do evento. Um dos atletas contaminados é o americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasil...