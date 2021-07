Esporte “Não podemos mais perder pontos, principalmente dentro de nossos domínios”, diz goleiro do TEC O Verdão do Norte segue na briga para tentar entrar no G4

O estádio Ribeirão será palco de mais um duelo do Brasileiro Série D. O Tocantinópolis segue com a preparação para o desafio diante do Imperatriz-MA, no próximo sábado, às 16h. O confronto é válido pela sétima rodada e encerrará o primeiro turno. O goleiro Paulo Henrique segue confiante na briga pelo G4. “Estamos em um grupo muito forte e com todas as cha...