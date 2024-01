Esporte Museu da Fifa diz que camisa da seleção foi 'apropriada' por apoiadores de Bolsonaro Uma exposição temporária no Museu da Fifa (Federação Internacional de Futebol), em Zurique, na Suíça, exibe duas camisas da seleção brasileira com uma descrição que relaciona o uniforme amarelo à política do Brasil.

O texto diz que o item foi "apropriado por apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro". Uma foto da placa com essa descrição circulou na internet nesta quarta-feira (31). O museu confirmou à Folha de S.Paulo a veracidade da imagem, informou que é temporária a exposição chamada "Designing the Beautiful Game" --que explora como o design tem sido u...