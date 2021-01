Esporte Muricy e Raí se reúnem com elenco do São Paulo por reação no Brasileiro

A diretoria do São Paulo se reuniu com o elenco comandado por Fernando Diniz na manhã desta terça-feira (12), durante o treino no CT da Barra Funda. O coordenador de futebol Muricy Ramalho e o executivo Raí falaram com os atletas a fim de motivá-los na reta final do Campeonato Brasileiro e também cobrá-los por melhores resultados. Os discursos foram amenos e seguiram u...