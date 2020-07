Esporte MotoGP cancela mais três provas, mas 14ª corrida da temporada deve acontecer fora da Europa Programada inicialmente para ser a temporada mais longa da história da MotoGP, com 20 etapas, a categoria terá que se contentar com apenas 14 corridas ao longo do ano

A temporada de 2020 da MotoGP não terá corridas fora da Europa. Nesta sexta-feira, a Dorna, promotora do Mundial, anunciou o cancelamento de mais três etapas deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. E justamente as últimas três fora do Velho Continente que ainda estavam pendentes de confirmação: Argentina, Malásia e Tailândia. Programada inicia...