A temporada de MotoGP só deverá começar dia 21 de junho com o GP da Alemanha, no circuito de Sachsenring. Nesta terça-feira, em um comunicado da entidade, foi anunciado o adiamento do GP da Itália, dia 31 de maio, em Mugello, e o GP da Catalunha, dia 7 de junho, em Barcelona, por causa da pandemia do coronavírus.



A decisão eleva o número de corridas adiadas para sete, enquanto a primeira disputa de 8 de março no Catar foi cancelada. Itália e Espanha, que reúnem a maioria dos pilotos e equipes, são os dois países europeus mais atingidos pela covid-19, com 16 mil mortes no território italiano e outras 13 mil no espanhol.



"O atual surto de coronavírus obrigou a remarcação dos dois eventos. Como a situação permanece em constante evolução, novas datas para esses GPs, bem como para a corrida na França (Le Mans) e na Espanha (Jerez) recentemente adiadas, deverão ser remarcadas, mas ainda não se sabe quando exatamente será possível realizar esses eventos", informou o comunicado.



A MotoGP acrescentou que um calendário revisado será publicado "assim que possível". No total, são 18 provas previstas, com a última em Valência, na Espanha, em 29 de novembro.