Esporte Moto Club vence o Palmas com 1X0 no Maranhão Gol dos donos da casa veio já quase no final da segunda etapa, após cobrança de pênalti

O Palmas tinha tudo para levar a melhor, mas sofreu com as chances desperdiçadas e foi derrotado pelo Moto Club por 1 a 0, no jogo deste sábado, 17, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O gol dos donos da casa veio já quase no final da segunda etapa, após cobrança de pênalti. Os mesmos times voltam a se enfrentar na oitava rodada da Série D, desta ...