Esporte Morte de Rodrigo Rodrigues emociona jornalistas no SporTV A informação foi dada ao vivo no programa SporTV News no início da tarde

O mundo do esporte e do jornalismo repercute com tristeza a notícia da morte do apresentador Rodrigo Rodrigues, 45, nesta terça-feira (28). A informação foi dada ao vivo no programa SporTV News no início da tarde. Emocionada, a apresentadora Janaína Xavier fez a transição entre o seu programa e a atração seguinte da emissora, o Seleção SporTV. Apresentador deste,...