Morre Dona Celeste, mãe de Pelé, aos 101 anos

Celeste Arantes, mãe de Pelé, morreu nesta sexta-feira (21), em Santos (SP), aos 101 anos. A causa da morte não foi divulgada. Edinho, filho de Pelé, confirmou em postagem nas redes sociais. "Descansa em paz, Vó", disse Edinho, neto de Celeste Arantes, no Instagram. Dona Celeste era mineira de Três Corações...