Instituído há cinco anos pela lei municipal de nº 492, de 24 de abril de 2017, o Dia Municipal do Ciclista será comemorado nesta quinta-feira, 25, em Miracema, com uma pedalada aberta a toda a população.

Sancionada pelo então prefeito Moisés Costa da Silva, já falecido, a lei prevê comemoração anual na data e no calendário oficial de eventos da cidade.

Thaller Rogério, do Miracema Pedaladas, afirma que a comemoração é parte do calendário turístico da cidade e oferecerá um lanche coletivo após o percurso. "Considerando a importância do Dia Municipal do Ciclista, neste dia 25 de agosto, a diretoria do Miracema Pedaladas convida a todos para o pedal passeio nas principais avenidas e praças em nossa cidade".

A concentração será no Ponto de Apoio, nas margens do Rio Tocantins a partir das 18 horas.

No país, o Dia Nacional do Ciclista é comemorado no dia 19 de agosto, embora a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) tenha instituído o dia 8 de dezembro como a data oficial do Ciclista. A data é o dia da santa considerada a padroeira dos ciclistas, Madonna Del Ghisallo, assim batizada após uma aparição da "Virgem Maria", a uma colina na região de Lombardia, norte da Itália.

Há também o dia Internacional do Ciclista, comemorado no dia 15 de abril.