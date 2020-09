Esporte Ministra japonesa diz que Olimpíada ocorrerá a qualquer custo em 2021 Ela reforça fala de vice do COI, para quem Jogos serão disputados com ou sem Covid

Os Jogos de Tóquio 2020, adiados por causa da pandemia da Covid-19, devem ser realizados no próximo ano "custe o que custar", dados os esforços feitos pelos atletas para se prepararem, declarou nesta terça-feira (8) a ministra japonesa, Seiko Hashimoto, responsável pelo evento. Hashimoto fez esses comentários um dia após a declaração do vice-presidente do Comitê...