Esporte Ministério Público faz novo pedido de bloqueio de verbas da CBF ao Tocantinópolis e critica imprensa Promotor Saulo Vinhal apresentou pedido nesta quarta-feira, 2, para tornar indisponíveis valores recebidos pela Copa do Brasil e diz que imprensa divulgar o caso propicia risco de ocultação do patrimônio

O promotor de Justiça Saulo Vinhal apresentou nesta quarta-feira, 2 de março, um novo pedido de bloqueio de verbas que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai repassar ao Tocantinópolis Esporte Clube pela participação do time na Copa do Brasil. O novo pedido consta na ação de improbidade ajuizada no sábado, 26 de fevereiro, na qual o promotor acusa ...