Mike Tyson diz que usava urina do filho bebê em prótese peniana para fraudar antidoping

Mike Tyson, 54, revelou como fazia para fraudar os exames antidoping quando estava na ativa. Em seu podcast, Hotboxin' with Mike Tyson, ele afirmou que usava uma prótese peniana e usava a urina de outras pessoas de sua família, incluindo do filho bebê e da própria mulher. "Eu coloquei a urina do meu bebê nele [no pênis falso]", revelou ao convidado Jeff Novitzky, vice-p...