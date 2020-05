Esporte Mike Tyson afirma que volta aos ringues deve ser anunciada nesta semana Depois de levantar a possibilidade do retorno, o ex-pugilista revelou que deve assinar um contrato para a próxima luta ainda nesta semana durante participação em um programa de rádio

Aos 53 anos, Mike Tyson deve voltar a lutar boxe em breve. Depois de levantar a possibilidade do retorno, o ex-pugilista revelou que deve assinar um contrato para a próxima luta ainda nesta semana durante participação no programa 'Young Money Radio Show', do rapper Lil Wayne. Tyson despistou se irá enfrentar o antigo rival Evander Holyfi...