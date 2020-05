Esporte Messi reflete sobre a pandemia: 'O futebol, como a vida, não voltará a ser igual' O craque do Barcelona considera que a doença marcará para sempre a sociedade atual, de modo que, em sua opinião, o mundo será dividido entre o antes e o depois da pandemia de Covid-19. Ele lamentou as milhares de mortes causadas pela doença

Não tão acostumado a dar longas entrevistas, Lionel Messi decidiu se abrir e falar sobre as consequências da pandemia do novo coronavírus na sociedade e no futebol. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o craque argentino afirmou que o mundo não será o mesmo após a crise sanitária global. O craque do Barcelona considera que a doença marcará para sempre a sociedade...