O atacante argentino Lionel Messi fechou acordo para jogar pelo clube francês PSG (Paris Saint-German). Receberá salário de 35 milhões de euros por temporada (R$ 214 milhões). A informação foi confirmada pelo pai e empresário do jogador, Jorge Messi.

Lionel Messi deve assinar o contrato nesta terça-feira (10). Ele deve ser apresentado na quarta-feira (11).

No último domingo (8), Messi despediu-se oficialmente do Barcelona, clube pelo qual jogou por 20 anos. O atleta chorou durante entrevista a jornalistas no estádio Camp Nou e disse que “não estava preparado” para deixar o time catalão.

“Isso é muito difícil para mim depois de uma vida inteira. Eu não estava preparado”, disse o jogador. “Estava convencido de que continuaria aqui, em casa. É o momento mais difícil da minha carreira”.

Messi deixou o Barcelona por conta de “obstáculos econômicos e estruturais (normativa da Liga Espanhola)”. O clube não conseguiu fazer um acerto sem extrapolar o teto de gastos estipulado pelo fair play financeiro.

Segundo lista divulgada pela Forbes em maio, Lionel Messi era o 2º atleta mais bem pago do mundo, e o 1º jogador de futebol. Eis a lista:

Conor McGregor (MMA – UFC) – R$ 940 milhões;

Lionel Messi (futebol – Barcelona) – R$ 679 milhões;

Cristiano Ronaldo (futebol – Juventus) – R$ 627 milhões;

Dak Prescott (futebol americano – Dallas Cowboys) – R$ 561,5 milhões;

Lebron James (basquete – Los Angeles Lakers) – R$ 504 milhões;

Neymar (futebol – PSG) – R$ 496 milhões;

Roger Federer (tênis) – R$ 470 milhões;

Lewis Hamilton (fórmula 1 – Mercedes) – R$ 428 milhões;

Tom Brady (futebol americano – Tampa Bay Buccaneers) – R$ 397 milhões;

Kevin Durant (basquete – Brooklyn Nets) – R$ 392 milhões.