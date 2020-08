Esporte Messi faz golaço, e Barça disputará com Bayern vaga na semi da Champions Barcelona vence Napoli e vai às quartas da Champion

O Barcelona enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões 2019/2020. Mais de cinco meses depois do empate no jogo de ida, a equipe espanhola venceu neste sábado (8) o Napoli por 3 a 1, no Camp Nou, e avançou na principal competição europeia. O placar foi construído por Lenglet, Messi e Suárez -Insigne, de pênalti, diminuiu para o Napoli...