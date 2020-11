Esporte Messi deseja 'toda a força do mundo' para Maradona após cirurgia Ex-jogador de 60 anos foi submetido a uma operação na noite desta terça-feira para retirada de um hematoma na cabeça

O argentino Lionel Messi, 33, publicou uma mensagem de apoio ao compatriota Diego Maradona nesta quarta-feira (4), após a operação a que o ex-jogador de 60 anos foi submetido na noite desta terça-feira (3). "Diego, toda a força do mundo. Minha família e eu queremos vê-lo bem o mais rápido possível", escreveu o craque do Barcelona em sua conta no Instagram, abaixo...