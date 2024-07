Esporte Messi chega a 43 títulos e se isola como maior campeão do futebol Lionel Messi conquistou a Copa América 2024 no último domingo (14), chegou a 43 títulos na carreira e se isolou como maior campeão do futebol

Lionel Messi conquistou a Copa América 2024 no último domingo (14), chegou a 43 títulos na carreira e se isolou como maior campeão do futebol. A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 na final. O gol de Lautaro Martínez saiu apenas na prorrogação. Messi tem 34 títulos pelo Barcelona, cinco pela seleção argentina, três pelo PSG e um pelo Inter Miami. O levantamento não co...