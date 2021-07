Esporte “Mesmo jogando fora de casa, a gente acredita em uma boa vitória”, diz treinador do Tocantinópolis Delegação do TEC viaja nesta sexta-feira, rumo a São Mateus-MA para encarar o Juventude Samas

O Tocantinópolis entra em campo no próximo domingo, 11, diante do Juventude-MA, às 15h30, no estádio Pinheirão. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Verdão do Norte, tentará a reabilitação após a derrota por 4 a 1 para o Palmas no Ribeirão. As duas equipes têm as piores defesas do grupo A 2. O TEC não entrará em cam...