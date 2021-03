Esporte Mesmo com empate, Paraíso Esporte Clube leva o título do Tocantinenses Feminino 2021 Equipe garantiu uma vaga Campeonato Brasileiro da Série A-2

Apesar do empate deste sábado, 6, no estádio Pereirão, o Paraíso Esporte Clube levou o título do Campeonato Tocantinense Feminino 2021. A equipe tinha vantagem na partida após ganhar o primeiro jogo contra o Grêmio Tocantins/Union Life de 2 a 0. Como o título, o Paraíso Esporte clube garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série A-2. A partida entre ...