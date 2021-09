Esporte Mesatenistas serão desafiados em Campeonato Estadual neste fim de semana Terceira etapa recebe inscrições até sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira,9, às 17 horas, as inscrições para a terceira etapa do Estadual de Tênis de Mesa. A competição será realizada neste sábado no Colégio Ulbra, na 108 sul, em Palmas. Os mesatenistas que desejarem participar dessa etapa, podem entrar em contato com a Federação do Tocantins de Tênis de Mesa (FTTM) pelo (63) 98403-7582 (Rafael Chokito). De aco...