Esporte Mesa-tenista paralímpica brasileira morre por causa do novo coronavírus Ela sentiu falta de ar no sábado, foi levada ao hospital por familiares, mas não resistiu

A mesa-tenista paralímpica Eliane Corrêa morreu sábado, em São Paulo, por causa do novo coronavírus. A informação foi confirmada neste domingo pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A nota publicada no site oficial da entidade comunicou que os médicos que a atenderam confirmaram a morte pela COVID-19. Ela sentiu falta de ar no sábado, foi levada ao hospit...