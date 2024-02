Esporte 'Merecer vencer': Flamengo de Tite adota lema por títulos e briga por vaga O ataque também passa por momentos de acerto. Apesar da solidez defensiva com o time invicto sob o comando de Tite, o time ainda não se encontrou ofensivamente, seja com De la Cruz, seja na formação com dois pontas

Depois de começar o trabalho no fim do ano passado, a comissão do técnico Tite estabeleceu uma linha de pensamento no Flamengo: é preciso merecer. Não só para buscar as vitórias, como a diante do Bangu por 3 a 0 em Aracaju, mas também na disputa por vagas no time. "Merecer vencer" é um lema usado internamente para incentivar e aumentar a confiança. Um dos princi...