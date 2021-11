Esporte Meia Maratona do Tocantins também terá prova de 5km Maior corrida de rua do Estado contará com três provas diferentes na edição deste ano

A organização da 20ª edição da tradicional Meia Maratona do Tocantins confirmou que este ano também terá prova de 5 km. Inicialmente, havia sido divulgado que a maior corrida de rua do Estado contaria apenas com percursos de 10km e 21 km. Para ambas as provas, o percurso será em circuito fechado, onde os atletas terão que dar várias voltas até completar a distância e...