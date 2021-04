Esporte Medina avança na Austrália e chega ao topo do ranking Yago Dora e Tatiana Weston-Webb também seguem na etapa de Narrabeen

Três brasileiros continuam na disputa do título da terceira etapa do World Surf League Championship Tour 2021, que acontece em Narrabeen, na Austrália. Nesta segunda-feira (19), Gabriel Medina, Yago Dora e Tatiana Weston-Webb bateram seu adversários e chegaram às quartas de final. Com a derrota de Ítalo Ferreira e vitória de Gabriel nas oitavas d...