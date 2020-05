Esporte Medalhista olímpico Márcio Araújo é internado com Covid-19: 'A falta de oxigênio estava me matando' Nas redes sociais, o medalhista olímpico tem recebido apoio de outros nomes importantes do esporte brasileiro, como Nalbert, Virna e Bernard

Diagnosticado com o novo coronavírus, Márcio Araújo, medalha de prata nos Jogos de Pequim em 2008 no vôlei de praia ao lado de Fábio Luiz, está internado desde o último domingo (10) em Fortaleza. O ex-atleta de 46 anos, campeão do circuito mundial da modalidade em 2005, foi ao hospital pela primeira vez na última quarta (6). Em conversa com a Agência Brasil...